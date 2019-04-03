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Вернидуб – про матч з Динамо: Футболісти Зорі добре грали, залишалися в більшості й так все зіпсували

22:55 246 Читать на русском
Вернидуб – про матч з Динамо: Футболісти Зорі добре грали, залишалися в більшості й так все зіпсували
Віталій Вернидуб / ФК Зоря

Головний тренер луганців Юрій Вернидуб поділився враженнями від матчу 23-го туру УПЛ між Зорею та Динамо.

32’ Олександр Караваєв
54’ Максим Білий
69’ Максим Білий
 
Тамаш Кадар 53’
Віталій Буяльський 59’
Віктор Циганков 63’
Віктор Циганков 82’

"Програли той матч, який не повинні були програвати. Так добре грати, залишитися в більшості і так все зіпсувати.. Не зміг я докричатися. Горло зірвав. Куди бігли, навіщо бігли? Видно, трохи недопрацювали.

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Що завадило утримати переможний рахунок? Повторюся – мати перевагу, забити другий гол, бути в більшості... Напевно, не вистачило майстерності. Потрібно допрацьовувати з кожною грою, з кожним тренуванням. Необхідно спокійно сісти, подивитися всю гру, а вже потім щось говорити. Зараз коментувати складно.

Пенальті у ворота Зорі? У мене взагалі питань ніяких немає. Вони судять, як судять. Перепрошую за тавтологію, але скажу одне – судді судити не вміють. В один бік є штрафні, а в інший – немає. Не розумію цього. Нехай вони самі оцінюють своє суддівство.

У чому винен Махарадзе? У всіх трьох голах його провини немає. Циганков забив супергол. Перший м'яч – розстрілювали з десяти метрів. Складно відбити. Плюс пенальті. Тут справа не в Заурі Махарадзе. Не один він грав, а грала вся команда. Потрібно бути мудрішими в наступний раз. Коли є перевага в два м'ячі, потрібно доводити справу до перемоги. Але я все одно вдячний хлопцям. Вони виклалися на всі сто відсотків. Головне, що гра сподобалася вболівальникам", – цитує Вернидуба прес-служба Зорі.

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Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Зоря - Динамо
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