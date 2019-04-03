Вернидуб – про матч з Динамо: Футболісти Зорі добре грали, залишалися в більшості й так все зіпсували

Головний тренер луганців Юрій Вернидуб поділився враженнями від матчу 23-го туру УПЛ між Зорею та Динамо.

"Програли той матч, який не повинні були програвати. Так добре грати, залишитися в більшості і так все зіпсувати.. Не зміг я докричатися. Горло зірвав. Куди бігли, навіщо бігли? Видно, трохи недопрацювали.

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Що завадило утримати переможний рахунок? Повторюся – мати перевагу, забити другий гол, бути в більшості... Напевно, не вистачило майстерності. Потрібно допрацьовувати з кожною грою, з кожним тренуванням. Необхідно спокійно сісти, подивитися всю гру, а вже потім щось говорити. Зараз коментувати складно.

Пенальті у ворота Зорі? У мене взагалі питань ніяких немає. Вони судять, як судять. Перепрошую за тавтологію, але скажу одне – судді судити не вміють. В один бік є штрафні, а в інший – немає. Не розумію цього. Нехай вони самі оцінюють своє суддівство.

У чому винен Махарадзе? У всіх трьох голах його провини немає. Циганков забив супергол. Перший м'яч – розстрілювали з десяти метрів. Складно відбити. Плюс пенальті. Тут справа не в Заурі Махарадзе. Не один він грав, а грала вся команда. Потрібно бути мудрішими в наступний раз. Коли є перевага в два м'ячі, потрібно доводити справу до перемоги. Але я все одно вдячний хлопцям. Вони виклалися на всі сто відсотків. Головне, що гра сподобалася вболівальникам", – цитує Вернидуба прес-служба Зорі.

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