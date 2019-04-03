Хацкевич раскритиковал арбитра после матча против Зари

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ между Зарей и Динамо.

"Счет на табло. Мы в этом, как вы говорите, футбольном триллере вышли победителями. На самом деле, матч складывался трудно, особенно первый тайм. Заря выиграла много верховой борьбы, подборов. У нас этот компонент игры не выходил.

Заря – Динамо – 2:3 – видео голов и обзор матча

Первый момент был у Русина. Нападающий должен реализовывать такие моменты. Что касается эпизода с падением Русина в штрафной ... Этот арбитр пять матчей не судил, пусть еще бы пять игр не судил.

В таких матчах игра идет до гола. Да, мы пропустили первый мяч, второй, потом удаление... Но после удаления мы ничего не стали менять, а только перешли на игру в три защитника, стали больше раскрываться, больше идти в атаку и заставлять оборону соперника ошибаться. Уже во втором тайме своей игрой команда заслужила этот результат", – передает слова Хацкевича пресс-служба киевлян.

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