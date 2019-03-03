Заря в родных стенах разгромила Ворсклу

Заря в рамках 20-го тура УПЛ переиграла Ворсклу на своем поле благодаря голам Силаса, Артема Громова и Александра Караваева.

Первый тайм встречи выглядел довольно отрывисто, ведь футболисты обеих команд отдавали предпочтение ударам по ногам, а не по мячу. В стартовые 45 минут зафиксировали 19 нарушений правил – часто столько нарушают за весь матч. Неудивительно, что первый по-настоящему опасный момент пришлось ждать полчаса, но за ним почти сразу состоялся ещё один. На 31-й минуте Фелипе вытащил выстрел Шарпара из-за пределов штрафной в девятку, а на 33-й Караваев запорол выход один на один с Ткаченко.

После этого размена игра вернулась в привычное русло, хотя фолов стало меньше. Обе команды играли ровно, но без остроты, постепенно готовясь к перерыву. Как оказалось, Ворскла расслабилась раньше, чем нужно: на 45+1-й минуте Ребенок при попытке остановить прорыв Тимчика ненароком выкатил мяч на Будковского, тот сбросил его под удар Силасу, а бразилец с линии штрафной пробил в правый нижний угол – 1:0.

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Второй тайм начался при полном доминировании Зари. Ворскла сидела в обороне, а при попытке выйти в атаку теряла мяч в районе центрального круга после трёх-четырёх пасов. "Мужики" давили, били, врывались в штрафную и, наконец, закономерно забили на 62-й минуте: Караваев принял мяч на правом краю и выполнил остроумную передачу на Громова, а тот расстрелял левый угол – 2:0.

Ворскла сделала попытку вернуться в матч, создав два отличных момента. На 66-й минуте "зелёно-белые" заработали штрафной в метрах 25-ти от ворот, а Денис Васин прямым ударом попал в перекладину. На 70-й Луис Фелипе вытащил сложный выстрел с близкой дистанции, но за две минуты до этого Будковский замкнул подачу на дальнюю штангу ударом в Ткаченко с нескольких метров. Очень быстро ворскляне сбавили темп – в отличие от Зари, которая быстро забила третий гол. На 77-й Александр Караваев в полном одиночестве принял навес Хомченовського и с пределов штрафной пробил точно в девятку. 3:0 – игра была закрыта.

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Таким образом, Заря набрала 31 очко и осталась на четвертой позиции, оторвавшись от Десны и Ворсклы на 4 зачётных балла. Полтавчане с 27 пунктами идут на 6-й позиции, но их через несколько часов может подвинуть Мариуполь.