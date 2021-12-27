Нападающий Челси Тимо Вернер в который раз не смог прервать свою серию "сухих" матчей.

Немец не смог забить в матче 15 тура АПЛ против Арсенала и был заменен уже в перерыве.

Арсенал – Челси – 3:1 – видео голов и обзор матча

Вернер довел свою безголевую серию до позорных 10 поединков, сообщает Opta. Таких показателей у нападающего не было уже более 4 лет. В 2016-м он провел аж 12 матчей подряд без точных ударов (с мая по сентябрь). Именно в этот период Вернер перешел из Штутгарта в РБ Лейпциг.

Напомним, Челси приобрел звездного форварда этим летом, заплатив "быкам" немалые 50 млн фунтов.

Арсенал уверенно победил Челси благодаря шедеврам Джаки и Сака – "канониры" прервали 8-матчевую безвыигрышную серию