Вернер выдал свою худшую серию за 4 года – 50-миллионый новичок Челси не может забить в 10 матчах подряд
06:00 - Читати українською
Нападающий Челси Тимо Вернер в который раз не смог прервать свою серию "сухих" матчей.
44’ Гранит Джака
56’ Букайо Сака
Тамми Абрахам 85’
44’ Гранит Джака
56’ Букайо Сака
85’ Тамми Абрахам
Немец не смог забить в матче 15 тура АПЛ против Арсенала и был заменен уже в перерыве.
Арсенал – Челси – 3:1 – видео голов и обзор матча
Вернер довел свою безголевую серию до позорных 10 поединков, сообщает Opta. Таких показателей у нападающего не было уже более 4 лет. В 2016-м он провел аж 12 матчей подряд без точных ударов (с мая по сентябрь). Именно в этот период Вернер перешел из Штутгарта в РБ Лейпциг.
Напомним, Челси приобрел звездного форварда этим летом, заплатив "быкам" немалые 50 млн фунтов.
Арсенал уверенно победил Челси благодаря шедеврам Джаки и Сака – "канониры" прервали 8-матчевую безвыигрышную серию
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter