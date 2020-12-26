Арсенал подходил к поединку против Челси в катастрофической форме. Подопечные Микеля Артеты в рамках АПЛ не знали побед с ноября, оформив пять поражений и две ничьи – "канониров" бил даже Бернли. Кроме того, в четвертьфинале Кубка английской лиги их разгромил Манчестер Сити. Все это безобразие подчеркивалось 15-м местом в турнирной таблице, поэтому отступать команде уже было некуда.

Проблема заключалась в том, что соперником в текущем туре выступал Челси. "Пенсионеры" в случае победы над Арсеналом могли подняться сразу на вторую позицию. Проблемой для Фрэнка Лэмпарда стало распределение сил своих подопечных, ведь лондонцам необходимо было провести два матча за 48 часов.

Арсенал активно начал матч, уже на 1-й минуте создав полумомент – это Мартинелли получил навес от Бельерина и пробил из пределов штрафной, однако удар накрыли. Затем хозяева провели еще несколько атак и заработали угловой, но достаточно быстро Челси перехватил инициативу. На 13-й минуте это вылилось в проход Пулишича и штрафной, с которого обводной удар нанес Маунт – штанга спасла хозяев! Впрочем, это был единственный интересный эпизод Челси в последней трети первого тайма. В основном все проходы гостей завершались или заблокированными выстрелами, или потерями мяча после случайных отскоков.

Арсенал же пытался на каждый выпад Челси отвечать своей атакой. Конкретики подопечным Микеля Артеты не хватало, однако на 25-й минуте на помощь пришла обрезка Тьягу Силвы – после нее Бельерин прострелил на 11 метров под удар одинокому Смит-Роу. К счастью для Менди, Эмиль не попал по мячу.

"Пенсионеры" ответили целой серией выстрелов из периметра штрафной – все шли или в молоко, или блокировались. В конце концов, Арсенал наказал соперника за расточительство: на 33-й минуте Тирни вошел на левый край штрафной и был сбит Джеймсом, арбитр назначил пенальти, а Ляказетт его реализовал – 1:0!

Пропущенный гол никак не повлиял на эффективность действий Челси. Подопечные Фрэнка Лэмпарда все так же держали инициативу, не заостряя на чужой трети – за шесть минут после пенальти они имели только слабый и неточный удар Вернера с линии полукруга. Арсенал же решил поразить своей реализацией: на 43-й минуте Сака сбили в метрах 25-ти от ворот, рефери назначил штрафной, а Джака прямым выстрелом из него попал точно в правую девятку – 2:0! Именно с этим счётом команды отправились на отдых.

На второй тайм Фрэнк Лэмпард бросил в бой Жоржинью и Хадсона-Одоя. Челси необходимо было идти вперед всеми силами, однако у гостей не получалось даже мяч взять под контроль. Со стороны "пенсионеров" был тотальный хаос, а вот хотя бы номинального обострения от них "канониры" не дождались. На 56-й же минуте оказалось, что провальный матч демонстрируют не только полевые футболисты "синих": Сака ворвался на правый угол штрафной и выполнил подачу, но мяч срезался с ноги и полетел за шиворот Менди – точно в дальнюю девятку. 3:0!

После этого игра Челси окончательно развалилась, а Арсенал начал рвать ее, как Тузик грелку. На 60-й минуте забивать очередной шедевр мог Мартинелли, которому удался классный удар в падении через себя – Менди поймал мяч. На 65-й Мартинелли замыкал передачу с левого фланга в штрафную мощным ударом низом – снова Менди спас! На 67-й же с правого края штрафной выстрелил Уиллок – неточно! Кроме этих эпизодов, "канониры" провели ряд контратак без завершения, а у Челси до середины второго тайма был лишь заблокированный удар Абрахама с дистанции.

На 70-х минутах давление Арсенала сошло на нет, чему способствовали мелкие паузы на замены и лечение повреждений. Кроме того, увеличилось количество стандартов – и Челси использовало их для двух замыканий. К сожалению для гостей, Тьягу Силва и Абрахам пробили над воротами. "Канониры" же проснулись на 80-х минутах: на 83-й Ляказетт крутил в дальнюю девятку после паса от Менди (сам же Менди и парировал), а на 84-й Эль-Нени выиграл подбор с углового и мощно зарядил в крестовину – Холдинг поймал отскок и пробил с острого угла, однако и здесь Менди спас. Наказание за расточительность было мгновенным: на 85-й минуте Хадсон-Одой прострелил с правого края штрафной на линию вратарской, а Абрахам замкнул – 3:1! Повторы подтвердили, что никакого офсайда не было.

Челси получил шанс спастись и едва не добился своего. На 88-й минуте забивать головой мог Тьягу Силва, однако капитану не хватило точности. На 90-й же настал момент истины: Мари сбил Хаверца в собственной штрафной – пенальти! Жоржинью подошел к "точке" и пробил с неё в правый угол, однако Лено поймал мяч! После этого Челси капитулировал.

Таким образом, Арсенал набрал 17 очков и поднялся на четырнадцатую позицию в турнирной таблице, прервав 8-матчевую безвыигрышную серию. Челси, имея 25 зачётных баллов в активе, опустился на шестую строчку.