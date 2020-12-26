Арсенал одолел Челси в 15 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Челси на "Футбол 24".

Рис Джеймс сделал Арсеналу подарок, опрометчиво подцепив Тирни в штрафной. Ляказетт четко исполнил приговор, а перед свистком на перерыв "канониры" удвоили преимущество – Джака идеально пробил со штрафного.

Арсенал уверенно победил Челси благодаря шедеврам Джаки и Сака – "канониры" прервали 8-матчевую безвыигрышную серию

Арсенал не собирался останавливаться и продолжил избиение соперника после перерыва. Сака по причудливой траектории попал точно в девятку. Хозяева могли доводить счет до неприличного, но упустили несколько моментов. Челси сделал минимальный намек на камбек голом Абрахама и заработанным пенальти. Впрочем, Лено справился с откровенно бездарным ударом Жоржиньо – 1:3.