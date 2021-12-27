Німець не зміг забити у матчі 15 туру АПЛ проти Арсенала і був замінений вже у перерві.

Арсенал – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Вернер довів свою безгольову серію до ганебних 10 поєдинків, повідомляє Opta. Таких показників у нападника не було вже понад 4 роки. У 2016-му він провів аж 12 матчів поспіль без точних ударів (з травня по вересень). Саме в цей період Вернер перейшов з Штутгарта до РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Челсі придбав зіркового форварда цього літа, заплативши "бикам" чималі 50 млн фунтів.

Арсенал впевнено переміг Челсі завдяки шедеврам Джаки та Сака – "каноніри" перервали 8-матчеву безвиграшну серію