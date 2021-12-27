Вернер видав свою найгіршу серію за 4 роки – 50-мільйонний новачок Челсі не може забити у 10 матчах поспіль
06:00 - Читать на русском
Нападник Челсі Тімо Вернер вкотре не зміг перервати свою серію "сухих" матчів.
44’ Граніт Джака
56’ Букайо Сака
Таммі Абрахам 85’
44’ Граніт Джака
56’ Букайо Сака
85’ Таммі Абрахам
Німець не зміг забити у матчі 15 туру АПЛ проти Арсенала і був замінений вже у перерві.
Арсенал – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Вернер довів свою безгольову серію до ганебних 10 поєдинків, повідомляє Opta. Таких показників у нападника не було вже понад 4 роки. У 2016-му він провів аж 12 матчів поспіль без точних ударів (з травня по вересень). Саме в цей період Вернер перейшов з Штутгарта до РБ Лейпциг.
Нагадаємо, Челсі придбав зіркового форварда цього літа, заплативши "бикам" чималі 50 млн фунтів.
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