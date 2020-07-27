Вернер провел первую тренировку в Челси

Форвард в понедельник впервые тренировался на базе "синих" в Кобхэме, сообщает официальный сайт клуба.

Вернер впервые посетил Стэмфорд Бридж

"Первая тренировка, впервые надел синее", – написал Вернер в своем твиттере. Немец стал вторым звездным трансфером "синих" в этом году после подписания Хакима Зиеша. Лондонцы приобрели Вернера у РБ Лейпциг за 53 млн евро. Сам экс-лидер "быков" ради начала подготовки с Челси к новому сезону пожертвовал участием в плей-офф Лиги чемпионов.

К слову, в сезоне 2019/20 Тимо Вернер провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 мячей и отдал 13 ассистов.

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