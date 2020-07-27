Вернер провів перше тренування в Челсі

Форвард у понеділок уперше тренувався на базі "синіх" у Кобхемі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вернер вперше відвідав Стемфорд Брідж

"Перше тренування, вперше одягнув синє", – написав Вернер у своєму твіттері. Німець став другим зірковим трансфером "синіх" цьогоріч після підписання Хакіма Зієша. Лондонці придбали Вернера в РБ Лейпциг за 53 млн євро. Сам екс-лідер "биків" заради початку підготовки з Челсі до нового сезону пожертвував участю у плей-офф Ліги чемпіонів.

До слова, в сезоні 2019/20 Тімо Вернер провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячів та віддав 13 асистів.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку