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Вернер провів перше тренування в Челсі

19:15 - Читать на русском
Вернер провів перше тренування в Челсі
Тімо Вернер / ФК Челсі

Зірковий новачок Челсі Тімо Вернер провів перше заняття на тренувальній базі лондонців.

Форвард у понеділок уперше тренувався на базі "синіх" у Кобхемі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Перше тренування, вперше одягнув синє", – написав Вернер у своєму твіттері. Німець став другим зірковим трансфером "синіх" цьогоріч після підписання Хакіма Зієша. Лондонці придбали Вернера в РБ Лейпциг за 53 млн євро. Сам екс-лідер "биків" заради початку підготовки з Челсі до нового сезону пожертвував участю у плей-офф Ліги чемпіонів.

До слова, в сезоні 2019/20 Тімо Вернер провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячів та віддав 13 асистів.

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Тімо Тімо Вернер Челсі Челсі Англія
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