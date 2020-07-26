Вернер впервые посетил Стэмфорд Бридж

Форвард посетил матч 38-го тура АПЛ против Вулверхэмптона. Фотографию со стадиона он опубликовал в своем твиттере.

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"Моя новый дом. Вперед, Челси", – написал Вернер. Немецкий нападающий стал первым летним новичком "синих" после оформления трансфера Хакима Зиеша зимой. Лондонцы приобрели Вернера у РБ Лейпциг за 53 млн евро. Сам экс-лидер "быков" готов начать подготовку с Челси к новому сезону, пожертвовав участием в плей-офф Лиги чемпионов.

К слову, приезд Тимо Вернера оказался фартовым для "синих". Челси уверенно одолел Вулверхэмптон (2:0) и финишировал 4-м в Премьер-лиге.

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