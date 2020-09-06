Вернер отказал Гвардиоле ради перехода в Челси
Экс-игрок Лейпцига Тимо Вернер имел еще один вариант продолжения карьеры.
Тимо Вернер перед переходом в Челси имел вариант продолжения карьеры в Манчестер Сити, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Твиттере. Хосеп Гвардиола был лично заинтересован в трансфере.
Вернер отличился дебютным голом за Челси
Но немец отклонил предложение главного тренера Сити и выбрал лондонский клуб. Ранее сообщалось, что сделать выбор в пользу Челси Вернера убедил тренер "пенсионеров" Фрэнк Лэмпард.
Напомним, немец стал очередным звездным трансфером "синих". Лондонцы приобрели Вернера в РБ Лейпциг за 53 млн евро. К слову, в сезоне 2019/20 Тимо Вернер провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 мяча и отдал 13 ассистов.
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