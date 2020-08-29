Брайтон принимал Челси в рамках подготовки к новому сезону АПЛ.

Товарищеский матч

Брайтон – Челси – 1:1

Голы: Гросс, 90 (пен.) – Вернер, 4

Челси официально подписал Тиагу Силву

Челси прогнозируемо сразу завладел инициативой и уже на 4-й минуте гости праздновали взятие ворот. Символично, что голом отметился звездный новичок команды Тимо Вернер. Это первый гол немецкого форварда в футболке "синих".

Лондонцы владели миниальным преимуществом почти до финального свистка, но за несколько минут до конца матча арбитр назначил пенальти. Таким образом Брайтону удалось спасти ничью.

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