Вернер отличился дебютным голом за Челси
19:34 - Читати українською
Брайтон принимал Челси в рамках подготовки к новому сезону АПЛ.
Товарищеский матч
Брайтон – Челси – 1:1
Голы: Гросс, 90 (пен.) – Вернер, 4
Челси официально подписал Тиагу Силву
Челси прогнозируемо сразу завладел инициативой и уже на 4-й минуте гости праздновали взятие ворот. Символично, что голом отметился звездный новичок команды Тимо Вернер. Это первый гол немецкого форварда в футболке "синих".
Лондонцы владели миниальным преимуществом почти до финального свистка, но за несколько минут до конца матча арбитр назначил пенальти. Таким образом Брайтону удалось спасти ничью.
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