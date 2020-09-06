Тімо Вернер перед переходом у Челсі мав варіант продовження кар'єри у Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму Твіттері. Хосеп Гвардіола особисто був зацікавлений у трансфері.

Вернер відзначився дебютним голом за Челсі

Але німець відхилив пропозицію головного тренера Сіті та обрав лондонський клуб. Раніше повідомлялося, що зробити вибір на користь Челсі Вернера переконав керманич "пенсіонерів" Френк Лемпард.

Нагадаємо, німець став черговим зірковим трансфером "синіх". Лондонці придбали Вернера в РБ Лейпциг за 53 млн євро. До слова, в сезоні 2019/20 Тімо Вернер провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячі та віддав 13 асистів.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують