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Вьери: Трансфер Роналду станет для Серии А выигрышем в лотерее

18:42 118 Читати українською
Вьери: Трансфер Роналду станет для Серии А выигрышем в лотерее
Кристиан Вьери / Фото: соцсети

Бывший нападающий Ювентуса и сборной Италии Кристиан Вьери сравнил возможный переход нападающего Реала Криштиану Роналду в туринский клуб с выигрышем в лотерею.

По мнению Вьери, в случае перехода Роналду в Ювентус за игрой "старой синьоры" будет наблюдать весь мир, сообщает Football Italia.

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"Для итальянского футбола это будет похоже на победу в лотерее. Люди за границей не говорят о Серии А, так как здесь нет суперзвезд.

Роналду оживил бы чемпионат Италии. Даже я был бы более мотивирован, чтобы следить за лигой. Каждое воскресенье мир будет интересоваться, как сыграл Ювентус и сколько голов забил Криштиану", – сказал Вьери.

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