Вієрі: Трансфер Роналду стане для Серії А виграшем у лотереї

Колишній нападник Ювентуса та збірної Італії Крістіан Вієрі порівняв можливий перехід нападника Реала Кріштіану Роналду в туринський клуб з виграшем в лотерею.

На думку Вієрі, у разі переходу Роналду в Ювентус за грою "старої синьйори" спостерігатиме весь світ, повідомляє Football Italia.

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"Для італійського футболу це буде схоже на перемогу в лотереї. Люди за кордоном не говорять багато про Серію А, тому що тут немає суперзірок.

Роналду оживив би чемпіонат Італії. Навіть я був би більш вмотивований, щоб стежити за лігою. Щонеділі світ буде цікавитися, як зіграв Ювентус і скільки голів забив Кріштіану", – сказав Вієрі.

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