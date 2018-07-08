Як ЧС-2018 вплине на долю "Золотого м'яча": топ-5 гравців, які можуть порушити гегемонію Мессі та Роналду вже зараз

Чемпіонат світу вперше за тривалий час може вплинути на гегемонію Мессі та Роналду в боротьбі за "Золотий м'яч".

Кінець ери Мессі та Роналду?

Починаючи з 2008 року найпрестижніша індивідуальна футбольна нагорода діставалась виключно аргентинцеві та португальцеві. Вони настільки здомінували сучасний футбол, як безпосередньо на полі, так і в маркетингових кабінетах, що уявити собі іншого переможця премії було практично неможливо. Однак ранній виліт Мессі та Роналду з чемпіонату світу, а обоє припинили боротьбу за омріяний трофей ще на стадії 1/8 фіналу, може нарешті зупинити їхню "тиранію".

Ібрагімовіч: Кожен гравець збірної Швеції повинен отримати "Золотий м'яч" за гру на ЧС-2018

Після третьої поспіль перемоги Реала в Лізі чемпіонів очевидним фаворитом на рекордний 6-й "Золотий м'яч" був Кріштіану Роналду, але після фіаско португальця на Мундіалі щонайменше п'ятеро претендентів можуть вихопити нагороду з його рук. Вихід Англії, Франції, Бельгії та Хорватії у півфінал ЧС-2018 зміцнив позиції таких виконавців, як Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе, Кевін Де Брюйне, Лука Модріч і Харрі Кейн. Які шанси має кожен з цих гравців, щоб здобути перший кар'єрі "Золотий м'яч", з'ясовуємо далі.

Грізманн та Мбаппе

Збірна Франції вважається головним фаворитом чемпіонату світу, принаймні букмекери найвище оцінюють шанси "гальських півнів" на підсумкову перемогу. Відтак поул-позишин у перегонах за "Золотий м'яч" наразі дістається Антуану Грізманну та Кіліану Мбаппе. Обоє забили по три голи на чемпіонаті світу, допомігши своїй команді пробитись у півфінал. 19-річний вундеркінд з Парижа запам'ятався, насамперед, ефектним "виносом тіла" збірної Аргентини. Якщо Мбаппе ще хоча б раз повторить той неймовірний забіг через півполя, а Франція здобуде світову корону, то "Золотий м'яч" може дістатись юнаку, про якого декілька років взагалі ніхто нічого не чув.

Грізманн має трохи більше шансів вибратись на футбольний Олімп, вигравши єврокубок. Ліга Європи, мабуть, вважатиметься більшим досягненням серед експертів, ніж чотири трофеї Мбаппе з ПСЖ, які французький гранд міг би здобути навіть другим складом. Та й Грізманн фактично самотужки розібрався з Марселем, оформивши у фіналі екфектний дубль. Тепер Антуану потрібно демонструвати такий же футбол у заключних матчах Мундіалю, адже раніше на турнірі він доволі часто губився на полі.

Лука Модріч

33-річний хорват – один з прихованих кандидатів на "Золотий м'яч", який нарешті реально отримав унікальний шанс виграти престижний трофей. На чемпіонаті світу Модріч практично самотужки тягне свою команду та вже тричі визнавався найкращим гравцем матчу. Гол зірки Реала у ворота Аргентини став справжньою окрасою Мундіалю, однак до здійснення мрії йому залишилось зробити ще два кроки. Велика перевага Модріча – перемога в Лізі чемпіонів. Якщо він створить диво та виграє ЧС-2018, то "Золотий м'яч" йому можна віддавати без голосування.

Харрі Кейн

Форвард збірної Англії має усі шанси стати найкращим снайпером ЧС-2018. Кейн вже наколотив у ворота суперників "трьох левів" 6 голів, повторивши рекорд Гарі Лінекера. Тепер у нападника Тоттенхема залишилось як мінімум два матчі, щоб покращити свої показники. Попри те, що "шпори" не виграли жодного трофею за підсумками сезону 2017/18, Кейн забив 30 голів в АПЛ. Потенційний тріумф Англії на чемпіонаті світу перетворить Харрі в одного з головних претендентів на "Золотий м'яч", принаймні на топ-рівні він перебуває вже не перший рік.

Кевін Де Брюйне

Чому б і ні? Де Брюйне впевнено веде золоте бельгійське покоління до перемоги на чемпіонаті світу, а його гол у ворота Бразилії – справжній витвір мистецтва. Крім цього, 27-річний плеймейкер провів феноменальний сезон за Манчестер Сіті, чи не найбільше доклавши руку до чемпіонства команди Гвардіоли. Де Брюйне, мабуть, і найкращим гравцем АПЛ міг бути визнаний, якби Салах не включив режим бога.