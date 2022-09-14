Ровенский клуб после продолжительных вояжей все же возвращается в свой город на домашний стадион.

В 5 туре УПЛ Верес сыграет с Рухом, поединок состоится на стадионе Авангард в Ровно, сообщает официальный сайт клуба .

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Это будет первый матч "красно-черных" на домашней арене после 5-летнего перерыва и дебютный для Вереса в УПЛ в родном городе. В последний раз ровенчане играли на Авангарде в мае 2017-го, когда принимали Черкасский Днепр в Первой лиге. После стадион прекратили эксплуатировать из-за реконструкции.

К слову, точную дату и время поединка между Вересом и Рухом УПЛ согласует позже. Ровенчане после 4 туров имеют 9 очков, а львовяне набрали только 3.