Рівненський клуб після тривалих вояжів все ж повертається у своє місто на домашній стадіон.

У 5-му турі УПЛ Верес зіграє з Рухом, поєдинок відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Це буде перший матч "червоно-чорних" на домашній арені після 5-річної перерви і дебютний для Вереса в УПЛ у рідному місті. Востаннє рівняни грали на Авангарді у травні 2017-го, коли приймали Черкаський Дніпро у Першій лізі. Опісля стадіон припинили експлуатувати через реконструкцію.

До слова, точну дату і час поєдинку між Вересом та Рухом УПЛ узгодить пізніше. Рівняни після 4 турів мають 9 очок, а львів'яни набрали лише 3.

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