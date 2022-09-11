"Мы полностью контролировали ход матча. Понравилось, как футболисты работали с мячом. Создавали моменты, забили прекрасный гол. Могли забить еще – не хватало завершающей передачи. Должны больше работать над этим. Но в общем-то мне понравилась игра команды. Мы заслуженно победили.

Кривбасс – Верес – 0:1 – видео гола и обзор очередного фиаско подопечных Вернидуба

Действительно, надо признать, что мы успешно стартовали в сезоне. Мы одержали три победы в первых четырех матчах. Все эти матчи мы провели на выезде. И нашими соперниками были команды, ставящие перед собой серьезные задачи. Кривбасс, насколько мне известно, декларирует задачу попадания в еврокубки. СК Днепр-1, Ворскла, очень непростой Черноморец.

Да, мы тяжело работали на сборах. За счет самоотдачи и дисциплины на футбольном поле получили этот результат. Ищем свои шансы в контратаках и стараемся дисциплинированно играть перед собственными воротами. Благодарен футболистам, выходящим и добывающим результат в матчах против серьезных соперников.

Да, сейчас мы на подъеме. Четыре дня отдохнем. А потом, поверьте, с новыми силами будем работать по полной на тренировках. Потому что мы высоко подняли планку и опускать ее уже не можем", – цитирует Вирта официальный сайт ровенчан.

Напомним, после 4-х туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет третьим, имея в своем активе 9 очков.

Верес победил Кривбасс и поднялся на вторую позицию в УПЛ – команда Вернидуба не забила в четвертом матче подряд