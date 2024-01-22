Верес разорвал контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона
Полузащитнику Андрею Близниченко придется искать новый клуб. Верес и игрок досрочно прекратили сотрудничество.
Верес официально сообщил, что досрочно расторг контракт с опытным игроком по обоюдному согласию. Андрей Близниченко находится в статусе свободного агента.
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В состав "красно-черных" 29-летний полузащитник присоединился в январе 2022-го года. За это время он сыграл за Верес 28 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. По итогу прошлого сезона полузащитник вместе с Дмитрием Клецом с пятью голами стал лучшим бомбардиром команды
В текущем сезоне Андрей Близниченко провел за Верес 11 матчей, записав в свой актив лишь одно результативное действие.
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