Верес розірвав контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону
Півзахиснику Андрію Блізніченко доведеться шукати новий клуб.
Верес офіційно повідомив, що достроково розірвав контракт з досвідченим гравцем за обопільною згодою. Андрій Блізніченко наразі перебуває у статусі вільного агента.
Верес оголосив про продовження контракту зі своїм форвардом
До складу "червоно-чорних" 29-річний півзахисник приєднався у січні 2022-го року. За цей час він зіграв за Верес 28 матчів, забив шість голів і віддав дві результативні передачі.
За підсумком минулого сезону півзахисник разом із Дмитром Кльоцом з п'ятьма голами став найкращим бомбардиром команди
У поточному сезоні Андрій Блізніченко провів за Верес 11 матчів, записавши у свій актив лише одну результативну дію.
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