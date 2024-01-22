Верес офіційно повідомив, що достроково розірвав контракт з досвідченим гравцем за обопільною згодою. Андрій Блізніченко наразі перебуває у статусі вільного агента.

Верес оголосив про продовження контракту зі своїм форвардом

До складу "червоно-чорних" 29-річний півзахисник приєднався у січні 2022-го року. За цей час він зіграв за Верес 28 матчів, забив шість голів і віддав дві результативні передачі.

За підсумком минулого сезону півзахисник разом із Дмитром Кльоцом з п'ятьма голами став найкращим бомбардиром команди

У поточному сезоні Андрій Блізніченко провів за Верес 11 матчів, записавши у свій актив лише одну результативну дію.

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