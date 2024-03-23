Ровенчане в рамках тура по Германии сыграют выставочную игру в поддержку детской академии.

Верес сегодня сыграет с коллективом из третьей лиги Германии – Рот-Вайссом, сообщает официальный сайт клуба.

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Поединок состоится в 15:00 по киевскому времени. Граждане Украины, проживающие в Германии, получат возможность посетить матч бесплатно.

Все средства, собранные от этой игры, пойдут на благотворительность и развитие детской академии НК Верес. Посмотреть матч в прямом эфире можно на YouTube-канале Вереса.

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