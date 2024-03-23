Рівненці у рамках туру Німеччиною зіграють виставкову гру на підтримку дитячої академії.

Верес сьогодні зіграє з колективом із третьої ліги Німеччини – Рот-Вайссом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Поєдинок відбудеться о 15:00 за київським часом. Громадяни України, які проживають у Німеччині, отримають можливість відвідати матч безкоштовно.

Усі кошти, зібрані від цієї гри, підуть на благодійність та розвиток дитячої академії НК Верес. Переглянути матч у прямому ефірі можна на YouTube-каналі Вереса.

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