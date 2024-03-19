"Сейчас идет очень хорошее сотрудничество между Вересом и Полесьем. То есть я так понимаю, что руководство Вереса понимает, что удерживать самостоятельно команду на том уровне, чтобы претендовать на высокие места, достаточно сложно.

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Думаю, будет определенное сотрудничество. И некоторых игроков, которые интересны Полесью, будут пытаться посмотреть в Вересе. Почему-то мне так кажется.

Команда, которая претендует на самые высокие места, не может у нас обходится без одноклассников. Я не говорю о какой-то коррупционной истории. Я не хотел бы этого. Но то, что там будет некоторое сотрудничество, и сейчас оно нарабатывается, – это четкое впечатление. Я знаю, что некоторые игроки, которые готовились перейти в Полесье, им также поступали предложения и из Вереса", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, фарм-клубом Полесья является Звягель, который ныне лидирует во Второй лиге. После увольнения Юрия Калитвинцева именно наставник Звягеля Сергей Шищенко стал исполняющим обязанности главного тренера Полесья.

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