Полузащитники Вереса Дмитрий Шух и Максим Вадовский подписали новые контракты с клубом, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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Оба игрока заключили трудовые соглашения на новых, улучшенных условиях. Они вступят в силу с 1 июля этого года и будут рассчитаны сроком на три сезона.

Напомним, 18-летний Шух отыграл за юношескую команду Вереса 17 матчей и забил 4 гола. Также он уже успел сыграть в 2 поединках за основу в УПЛ. 19-летний Вадовский за U-19 провел 20 матчей (5 голов). За главную команду дебютировал в спарринге против Карпат.

К слову, Верес после 23-х туров идет в турнирной таблице УПЛ на одиннадцатой строчке, набрав 24 очка.

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