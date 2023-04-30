Півзахисники Вереса Дмитро Шух і Максим Вадовський підписали нові контракти з клубом, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

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Обидва гравці уклали трудові угоди на нових, покращених умовах. Вони набудуть чинності з 1 липня цього року і будуть розраховані терміном на три сезони.

Нагадаємо, 18-річний Шух відіграв за юнацьку команду Вереса 17 матчів і забив 4 голи. Також він вже встиг зіграти у 2 поєдинках за основу в УПЛ. 19-річний Вадовський за U-19 провів 20 матчів (5 голів). За головну команду дебютував у спарингу проти Карпат.

До слова, Верес після 23-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на одинадцятій сходинці, набравши 24 очки.

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