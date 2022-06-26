Ровенский Верес принял участие в Кубке непокоренных, который провели для сбора средств для ВСУ.

Верес занял третье место на любительском благотворительном турнире Кубок непокоренных, уступив в полуфинале будущему чемпиону – Звягелю, сообщает официальная Facebook-страница ровенского клуба.

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В матче за третье место Верес разбил Химик со счетом 8:1. В составе ровенцев играли Михаил Сергийчук, Роман Мельник, Валерий Кучеров, Артем Данилюк, Николай Гайдучик, а также футболисты команды U-19 и воспитанники клубной ДЮСШ.

Отметим, что все участники, кроме Вереса, выступают на любительском уровне. В общем, турнир помог собрать 22 тысячи грн на нужды ВСУ.

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