"Киевский жилой дом. Ненавидимо", – написал Цыганков в Instagram под фотографией с разрушениями одного из жилых домов столицы Украины.

Украинца в Италии назвали одним из главных героев Ювентуса – сборнику прочат повышение

Позже Виктор отреагировал, что одна из российских ракет пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС: "Их надо остановить".

Отметим, что Киев сегодня пострадал от ракетных обстрелов со стороны россиян – один из снарядов попал в жилой дом. По предварительным данным, один человек погиб, четырех пострадавших госпитализировали.

Россия напала на Украину: Динамо урезало зарплаты, Зинченко взбесил оккупантов, камбек Реброва откладывается (LIVE)