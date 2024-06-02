Мирон Маркевич сейчас отдыхает с сыном в Испании, но это не останавливает скаутинговую работу "львов". Карпаты проявляют интерес к Владиславу Калитвинцеву и двум игрокам Миная, утверждает Sport.ua.

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Уже экс-хавбек Александрии стал свободным агентом, поскольку отказался вдвое сокращать зарплату. Финансовые требования 31-летнего полузащитника пока не устраивают и Карпаты.

В составе Миная львовян заинтересовали вратарь Александр Кемкин и атакующий универсал Владислав Вакула. Оба были лидерами закарпатцев, которые героически боролись за выживание, но все же покинули УПЛ.

Кроме этого, Карпаты уже согласовали контракт с полузащитником Орестом Кузыком, который покидает Черноморец. Еще один потенциальный новичок "львов" – македонский опорный полузащитник Яни Атанасов из Краковии.

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