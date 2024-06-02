Бывший нападающий Карпат и сборной Украины Тарас Кабанов вспомнил вмешательство в ожесточенную чемпионскую гонку между Шахтером и Динамо в сезоне 2000/01.

– Больше всего отложился у меня в памяти матч, когда Карпаты играли с Динамо в Киеве – в мае 2001-го, за три тура до завершения чемпионата. Шахтер тогда включился в чемпионскую гонку, и мы могли помочь “горнякам” впервые стать чемпионами Украины.

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Надо было отобрать очки у Динамо. Мы сыграли вничью 1:1 (тренер Динамо Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции сказал, что Карпаты радовались добытому очку, словно выиграли Лигу чемпионов, – прим. автора.), а Шахтер в том туре одержал победу и обошел Динамо.

– Но в том сезоне Шахтер так и не стал чемпионом.

– Не стал, потому что в предпоследнем туре в Донецке не сумел переиграть столичный ЦСКА – 0:0. "Горняки" получили чемпионские награды в следующем году.

– Шахтер обещал вам хорошие премиальные в случае отбора очков у Динамо?

– Да. Премиальные от третьей стороны тогда не запрещались. За ту ничью мы получили очень неплохие деньги, – признался Кабанов в интервью Українському футболу.

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