"Не жалею, что уволил Юрия Вирта? Точно не жалею. Это было мое решение и я считаю, что оно правильное. При Вирте у нас была одна из худших серий в украинском футболе. У Вереса не было ни результата, ни игры. Надо было что-то менять и мы приняли решение сменить тренера, чтобы Верес играл в более яркий футбол.

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Возможно, кому-то нравился более простой футбол, в который мы играли раньше. Есть разные мнения, только время покажет, кто был прав. Но жалеть за прошлым – это точно неправильно", – поделился Надеин в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Юрия Вирта со скандалом уволили по завершении прошлого сезона, хотя команда и спаслась от вылета из УПЛ. В нынешней кампании дела Вереса не намного лучше – 6 очков после 10 сыгранных матчей.

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