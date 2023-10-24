Накануне состоялось заседание наблюдательного совета ровенского клуба. Руководство не устраивают текущие результаты, поэтому совершенно серьезно рассматривали вопрос об отставке Сергея Лавриненко.

Руководство Вереса публично дало указание об изменениях в составе и анонсировало дискуссию о будущем главного тренера

Возглавить команду предложили Вячеславу Шевчуку, но тот категорически отверг такой сценарий, утверждает ТаТоТаке. Таким образом, изменения в тренерском штабе не произойдут по меньшей мере до следующего матча. Если же Верес не сможет обыграть Минай, то у Лавриненко почти не будет шансов удержаться в должности.

Напомним, Шевчук работал в Вересе спортивным директором, а затем стал вице-президентом клуба. Самостоятельный тренерский опыт Вячеслава ограничивается 15 матчами, которые он провел во главе донецкого Олимпика.

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