Шевчук отказался возглавить Верес, чем спас Лавриненко от немедленной отставки
Вице-президент Вереса Вячеслав Шевчук не захотел переходить на тренерскую скамью команды.
Накануне состоялось заседание наблюдательного совета ровенского клуба. Руководство не устраивают текущие результаты, поэтому совершенно серьезно рассматривали вопрос об отставке Сергея Лавриненко.
Руководство Вереса публично дало указание об изменениях в составе и анонсировало дискуссию о будущем главного тренера
Возглавить команду предложили Вячеславу Шевчуку, но тот категорически отверг такой сценарий, утверждает ТаТоТаке. Таким образом, изменения в тренерском штабе не произойдут по меньшей мере до следующего матча. Если же Верес не сможет обыграть Минай, то у Лавриненко почти не будет шансов удержаться в должности.
Напомним, Шевчук работал в Вересе спортивным директором, а затем стал вице-президентом клуба. Самостоятельный тренерский опыт Вячеслава ограничивается 15 матчами, которые он провел во главе донецкого Олимпика.