Верес на своем поле принимал Металлист 1925, который расположился вблизи зоны вылета. Уже на 5 минуте арбитру пришлось останавливать игру, ведь оказывали помощь Гайдучику, который разбил голову. Верес на правах хозяев играл острее, а первый опасный момент случился на 27 минуте, когда Гайдучик немного неточно пробил головой.

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Почти сразу мог забить Близниченко, но не смог попасть в ближний угол. Под конец тайма Кучеров классно пробил с линии штрафной, но Мозиль справился с ударом под перекладину. А на старте второго тайма Верес наконец-то забил. Геннадий Пасич получил мяч на левом фланге, сделал рывок в штрафную, обыгрался в стенку с Лебеденко, и легко забил.

Металлист 1925 очень быстро еще и остался в меньшинстве. Курило появился на поле на 55 минуте, а уже на 59-ой получил красную карточку. После этого моменты были лишь у ворот Мозиля, например, опасный удар Клец со штрафного, или острый удар Кучерова с линии штрафной, но финальный свисток арбитра зафиксировал победу Вереса со счетом 1:0.

Таким образом, ровенчане набрали 27 очков и поднялись на 10 место, а Металлист 1925 с таким же количеством пунктов опустился на 12 строчку.

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