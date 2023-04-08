Верес и Рух не смогли выявить сильнейшего в матче 20-го тура УПЛ. Читайте отчет об игре Рух – Верес на "Футбол 24".

Верес начал острее, создав два неплохих момента. Сначала Довгий решил пробить со штрафного с очень дальнего расстояния – мяч просвистел над перекладиной. Шарай замкнул подачу с правого фланга, но выше ворот. Львовяне ответили ударом Мысыка с линии штрафной после классного прохода Соломона – легкая добыча для Когута.

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После этого команды успокоились, а могли забить аж перед самым перерывом – Шарай выскочил на ударную позицию, но Панькив ногой парировал выстрел. Во втором тайме Слюсар создал классный момент для Рунича, перехватив передачу соперника, но Василий не смог попасть в створ ворот.

На 70 минуте Верес остался в меньшинстве – Лебеденко сорвал прорыв Климчука в центре поля, за что получил заслуженную вторую желтую. Впрочем, ровенчане могли забить: Близниченко после розыгрыша углового получил мяч на левом краю штрафной и решил пробить с острого угла – близко к голу. Климчук имел классную возможность, чтобы вывести Рух вперед: хавбек принял мяч в штрафной и пробил с разворота – чуть мимо ворот.

Львовяне чаще стали использовать свое численное преимущество, но момент Довгого вызвал настоящий хаос в штрафной площадке. Соломон создал классный момент для Климчука, но Юрий не смог переиграть голкипера с близкого расстояния. Рух большими силами пошел вперед, замкнув Верес на его половине поля, но Эдсон подвел команду, когда пошел в жесткий подкат – бразилец получил прямую красную. В итоге, команды так и не забивали голов.

Таким образом, Рух остался в зоне вылета с 18 очками, а Верес двенадцатый с 19 пунктами в активе. Интересно, что ровенчане не могут победить уже в 9-м подряд поединке в УПЛ – последняя победа была еще 5 ноября в игре против Металлиста 1925.

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