Верес и 28-летний уроженец Закарпатья расторгли контракт по обоюдному согласию. Форвард получил статус свободного агента, говорится на официальном сайте ровенского клуба.

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Соглашение Гегедоша с клубом было рассчитано до конца текущего сезона. Но Роберт не был основным игроком в команде Юрия Вирта – 507 минут в текущем сезоне УПЛ. Еще и травма ключицы вывела его из игры на определенный срок.

Гегедош присоединился к Вересу в августе 2020-го из Металлиста 1925 на правах свободного агента. В 14-ти матчах УПЛ 2021/22 забил 1 гол и отдал 1 ассист. В общей сложности Роберт сыграл за ровенскую команду 45 поединков и забил 10 мячей. Ранее нападающий выступал за Металлист 1925, Кремень, Минай и даже пробовал своей силы в Словакии.

Верес завершил первую часть сезона на 9-м месте турнирной таблицы – у команды Юрия Вирта 23 очка.

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