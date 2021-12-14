Верес та 28-річний уродженець Закарпаття розірвали контракт за обопільною згодою. Форвард отримав статус вільного агента, йдеться на офіційному сайті рівненського клубу.

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Угода Гегедоша з клубом була розрахована до кінця поточного сезону. Але Роберт не був основним гравцем у команді Юрія Вірта – 507 хвилин у поточному сезоні УПЛ. Ще й травма ключиці вивела його з гри на певний термін.

Гегедош приєднався до Вереса у серпні 2020-го з Металіста 1925 на правах вільного агента. У 14-ти матчах УПЛ 2021/22 забив 1 гол та віддав 1 асист. Загалом Роберт зіграв за рівненську команду 45 поєдинків та забив 10 м'ячів. Раніше нападник виступав за Металіст 1925, Кремінь, Минай та навіть пробував своїй сили у Словаччині.

Верес завершив першу частину сезону на 9-му місці турнірної таблиці – у команди Юрія Вірта 23 очки.

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