Верес и Заря устроили яркую перестрелку в 13 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Главным оружием обеих команд стала игра на втором этаже. Нагнойный открыл счет с подачи Данченко, но Верес быстро ответил точным угловым Шарая на голову Вовченко.

Заря дважды не удержала преимущество над Вересом – обе команды остаются под угрозой вылета

После перерыва угловой пригодился уже Заре – Яцик замкнул навес Нагнойного. Впрочем, команда Кривенцова драматично потеряла 2 очка на 88-й минуте. Близниченко отважился на дальний удар, и рикошет от Батагова не оставил шансов Сапутину – 2:2.