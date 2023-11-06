Верес – Заря – 2:2 – видео голов и обзор матча
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Верес и Заря устроили яркую перестрелку в 13 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
44’ Семен Вовченко
Денис Нагнойный 37’
Александр Яцик 61’
37’ Денис Нагнойный
44’ Семен Вовченко
61’ Александр Яцик
Главным оружием обеих команд стала игра на втором этаже. Нагнойный открыл счет с подачи Данченко, но Верес быстро ответил точным угловым Шарая на голову Вовченко.
Заря дважды не удержала преимущество над Вересом – обе команды остаются под угрозой вылета
После перерыва угловой пригодился уже Заре – Яцик замкнул навес Нагнойного. Впрочем, команда Кривенцова драматично потеряла 2 очка на 88-й минуте. Близниченко отважился на дальний удар, и рикошет от Батагова не оставил шансов Сапутину – 2:2.
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