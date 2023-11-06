Верес та Зоря влаштували яскраву перестрілку у 13 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Головною зброєю обох команда стала гра на другому поверсі. Нагнойний відкрив рахунок з подачі Данченка, але Верес швидко відповів точним кутовим Шарая на голову Вовченку.

Зоря двічі не втримала перевагу над Вересом – обидві команди залишаються під загрозою вильоту

По перерві кутовий став у нагоду вже Зорі – Яцик замкнув навіс Нагнойного. Втім, команда Кривенцова драматично розгубила 2 очки на 88-й хвилині. Блізніченко наважився на дальній удар, і рикошет від Батагова не залишив шансів Сапутіну – 2:2.