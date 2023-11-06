Верес – Зоря – 2:2 – відео голів та огляд матчу
6 листопада 00:40 - Читать на русском
Верес та Зоря влаштували яскраву перестрілку у 13 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
44’ Семен Вовченко
Денис Нагнойний 37’
Олександр Яцик 61’
37’ Денис Нагнойний
44’ Семен Вовченко
61’ Олександр Яцик
Головною зброєю обох команда стала гра на другому поверсі. Нагнойний відкрив рахунок з подачі Данченка, але Верес швидко відповів точним кутовим Шарая на голову Вовченку.
Зоря двічі не втримала перевагу над Вересом – обидві команди залишаються під загрозою вильоту
По перерві кутовий став у нагоду вже Зорі – Яцик замкнув навіс Нагнойного. Втім, команда Кривенцова драматично розгубила 2 очки на 88-й хвилині. Блізніченко наважився на дальній удар, і рикошет від Батагова не залишив шансів Сапутіну – 2:2.
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