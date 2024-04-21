В рамках 25-го тура УПЛ 2023/24 Верес принимает СК Днепр-1, а Александрия сыграет с ЛНЗ. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Верес – СК Днепр-1

Верес продолжает борьбу за выживание. Клуб очень хочет избежать переходных матчей – и ситуация в этом аспекте довольно перспективная. Ровенчане держатся в шести зачетных баллах от спасительной двенадцатой позиции, имея игру в запасе. И демонстрируя симпатичный футбол, с владениями и контрпрессингом.

Команда очень старается. Весной "народный клуб" прибил Черноморец и разгромил Оболонь, а также отобрал очки у Динамо. Если бы удалось переиграть ЛНЗ в предыдущем туре, то Верес уже бы держался недалеко от выхода из зоны плей-офф, однако в Черкассах случилось минимальное поражение – да и в целом коллектив чередует хорошие матчи с неудачными. Класс и кадровая комплектация, помноженные на непростой футбол, дают о себе знать.

СК Днепр-1 кажется фаворитом в сегодняшнем противостоянии, однако не все так просто. Подопечные Юрия Максимова весной одержали только две победы – над Оболонью и Колосом. Хотя календарь не был сложным. "Желто-черные" не смогли одолеть Минай и Металлист 1925, чудом избежали поражения от ЛНЗ, упустили преимущество в два гола над Зарей. Все эти матчи завершились вничью, а Руху вообще проиграли.

Нельзя сказать, что у днепровцев не получается демонстрировать осенний уровень, но команда стала слишком нестабильной даже по ходу игры. Частично это объясняется кадровыми проблемами – практически в каждом туре СК не может досчитаться нескольких лидеров. Кроме того, в домашках чрезвычайно мешают частые воздушные тревоги.

Кадровая ситуация

Травмированные: Паст – Когут, Пихаленок, Филиппов

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Верес – СК Днепр-1

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеренко, Кухарук – Дахновский, Сикейра, Шарай – Мрвалевич

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Танчик, Очеретько, Рубчинский, Леднев – Гуцуляк

Прогноз "Футбол 24" – ничья

СК Днепр-1 на бумаге сильнее, но команда побеждает середняков и аутсайдеров только по праздникам. Футболисты сами признаются, что кадровые потери влияют на их игру – а сегодня придется обойтись без Пихаленка и Филиппова. Верес же неоднократно доказывал, что умеет сдерживать атаку более мощных соперников.

Как всегда, на результат будут влиять случайные факторы, но ничья кажется вполне вероятной. Рискнем спрогнозировать, что Верес не проиграет.

Александрия – ЛНЗ

Ротань-стайл весной много хвалили. И хвалили по делу – александрийцы сдержали Шахтер, сыграли вничью с Зарей, победили Полесье и Ворсклу. Побед могло быть и побольше, однако команда демонстрирует патологическую склонность проваливаться по ходу успешных матчей. Во встрече с Минаем "желто-зеленые" упустили преимущество в два гола, а с Оболонью победа была упущена на 7-й компенсированной минуте (хотя еще на 2-й Александрия сделала счет 2:1 в свою пользу).

Бывает и несколько наоборот. Подопечные Руслана Ротаня в первом тайме с Черноморцем остались в меньшинстве и пропустили трижды, однако едва не закамбечили (2: 3). Словом, нынешняя Александрия стала довольно веселой для нейтральных болельщиков, но "аграриям" совсем не смешно. Безвыигрышная серия достигла четырех матчей, а отрыв от зоны переходных матчей составляет всего 6 зачетных баллов.

ЛНЗ – антипод веселого футбола. Команды Олега Дулуба в принципе никогда не славились тики-такой – белорус ставит прагматичную игру – но за его черкасцами наблюдать особенно трудно. Новичок УПЛ забил 6 голов в 8 весенних турах, пропустив 9 мячей (3 – от Кривбасса). По показателю xG матчи "семенного завода" являются самыми скучными в чемпионате (у них наименьшее количество моментов)

При этом нельзя сказать, что ЛНЗ пытается "сушить" свои поединки – даже против Динамо коллектив не садился в низкий блок. Проблемы кроются именно в организации и идеях в атаке, в то время как оборона совсем не впечатляет. Как следствие, болельщики часто наблюдают унылые 1:1.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – ЛНЗ

Александрия: Шевченко – Копина, Логинов, Кампуш, Мартынюк – Михайленко – Калитвинцев, Калюжный, Ковалец, Шулянский – Кулаков

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху, Норенко – Бар, Рыбалка – Наумец, Яшари, Пасич – Бессала

Прогноз "Футбол 24" – результативная ничья

Опять же – все решает рандом, но последние тенденции в игре обеих команд позволяют прогнозировать "мировую". У обеих команд всего по две победы весной. ЛНЗ мало забивает и мало пропускает, хотя при этом не завершает матч без голов. Александрия же может забить вдоволь, а потом потерять контроль.

В реалиях УПЛ возможно все, но логика говорит о повышенной вероятности результативной ничьей.

Динамо – Полесье: анонс матча УПЛ