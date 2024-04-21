Верес – СК Дніпро-1

Верес продовжує боротьбу за виживання. Клуб дуже хоче уникнути перехідних матчів – і ситуація в цьому аспекті доволі перспективна. Рівняни тримаються у шести залікових балах від рятівної дванадцятої позиції, маючи гру в запасі. І демонструючи симпатичний футбол, з володіннями і контрпресингом.

Команда дуже старається. Навесні "народний клуб" прибив Чорноморець і розгромив Оболонь, а також відібрав очки у Динамо. Якби вдалося переграти ЛНЗ у попередньому турі, то Верес вже б тримався недалеко від виходу із зони плей-офф, однак у Черкасах сталася мінімальна поразка – та і загалом колектив чергує хороші матчі з невдалими. Клас і кадрова комплектація, помножені на непростий футбол, даються взнаки.

СК Дніпро-1 здається фаворитом у сьогоднішньому протистоянні, однак не все так просто. Підопічні Юрія Максимова навесні здобули тільки дві перемоги – над Оболонню і Колосом. Хоча календар не був складним. "Жовто-чорні" не змогли здолати Минай і Металіст 1925, дивом уникнули поразки від ЛНЗ, втратили перевагу в два голи над Зорею. Усі ці матчі завершились внічию, а Руху взагалі програли.

Не можна сказати, що у дніпровців не виходить демонструвати осінній рівень, але команда стала занадто нестабільною навіть по ходу гри. Частково це пояснюється кадровими проблемами – практично в кожному турі СК не може дорахуватись кількох лідерів. Крім того, у домашках надзвичайно заважають часті повітряні тривоги.

Кадрова ситуація

Травмовані: Паст – Когут, Піхальонок, Філіппов

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – СК Дніпро-1

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеренко, Кухарук – Дахновський, Сікейра, Шарай – Мрвальєвіч

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Танчик, Очеретько, Рубчинський, Лєднєв – Гуцуляк

Прогноз "Футбол 24" – нічия

СК Дніпро-1 на папері сильніший, але команда перемагає середняків та аутсайдерів тільки по святах. Футболісти самі зізнаються, що кадрові втрати впливають на їхню гру – а сьогодні доведеться обійтись без Піхальонка й Філіппова. Верес же неодноразово доводив, що вміє стримувати атаку потужніших суперників.

Як завжди, на результат впливатимуть випадкові фактори, але нічия здається цілком ймовірною. Ризикнемо спрогнозувати, що Верес не програє.

Олександрія – ЛНЗ

Ротань-стайл навесні багато хвалили. І хвалили по ділу – олександрійці стримали Шахтар, зіграли внічию із Зорею, перемогли Полісся й Ворсклу. Перемог могло бути й побільше, однак команда демонструє патологічну схильність провалюватись по ходу успішних матчів. У зустрічі з Минаєм "жовто-зелені" втратили перевагу в два голи, а з Оболонню перемогу було втрачено на 7-й компенсованій хвилині (хоча ще на 2-й Олександрія зробила рахунок 2:1 в свою користь).

Буває і дещо навпаки. Підопічні Руслана Ротаня у першому таймі з Чорноморцем залишились у меншості й пропустили тричі, однак ледь не закамбечили (2:3). Словом, нинішня Олександрія стала доволі веселою для нейтральних вболівальників, але "аграріям" зовсім не смішно. Безвиграшна серія досягла чотирьох матчів, а відрив від зони перехідних матчів становить всього 6 залікових балів.

ЛНЗ – антипод веселого футболу. Команди Олега Дулуба в принципі ніколи не славились тікі-такою – білорус ставить прагматичну гру – але за його черкасцями спостерігати особливо важко. Новачок УПЛ забив 6 голів у 8 весняних турах, пропустивши 9 м'ячів (3 – від Кривбаса). За показником xG матчі "насінневого заводу" є найнуднішими в чемпіонаті (у них найменша кількість моментів)

При цьому не можна сказати, що ЛНЗ намагається "сушити" свої поєдинки – навіть проти Динамо колектив не сідав у низький блок. Проблеми криються саме в організації та ідеях у атаці, в той час як оборона зовсім не вражає. Як наслідок, вболівальники часто спостерігають понурі 1:1.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – ЛНЗ

Олександрія: Шевченко – Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк – Михайленко – Калітвінцев, Калюжний, Ковалець, Шулянський – Кулаков

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравський, Саліху, Норенко – Бар, Рибалка – Наумець, Яшарі, Пасіч – Бессала

Прогноз "Футбол 24" – результативна нічия

Знову ж таки – все вирішує рандом, але останні тенденції у грі обох команд дозволяють прогнозувати "мирову". У обох команд всього по дві перемоги навесні. ЛНЗ мало забиває й мало пропускає, хоча при цьому не завершує матч без голів. Олександрія ж може забити вдосталь, а потім втратити контроль.

У реаліях УПЛ можливо все, але логіка говорить про підвищену ймовірність результативної нічиєї.

Динамо – Полісся: анонс матчу УПЛ