Верес – Шахтер: матч Кубка Украины перенесен
16:12 - Читати українською
Поединок 1/8 финала Кубка Украины между Вересом и Шахтером начнется несколько позже, чем было запланировано.
Матч между Вересом и Шахтером состоится 26 сентября, но начнется в 17:00, а не в 13:00, как было запланировано ранее, сообщает официальный Telegram-канал Вереса.
Кривбасс на последних минутах вырвал победу над Вересом и поднялся на второе место в УПЛ
Отмечается, что именно ровенский клуб стал инициатором переноса старта матча.
Добавим, что Шахтер возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины с 17 очками в активе, тогда как Верес расположился на дне с 4 пунктами (15 место).
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