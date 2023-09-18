Поединок 1/8 финала Кубка Украины между Вересом и Шахтером начнется несколько позже, чем было запланировано.

Матч между Вересом и Шахтером состоится 26 сентября, но начнется в 17:00, а не в 13:00, как было запланировано ранее, сообщает официальный Telegram-канал Вереса.

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Отмечается, что именно ровенский клуб стал инициатором переноса старта матча.

Добавим, что Шахтер возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины с 17 очками в активе, тогда как Верес расположился на дне с 4 пунктами (15 место).

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