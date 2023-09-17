Кривбасс повел в счете на 11 минуте. Защитник прервал навес на Бескоровайного, мяч отлетел к Кожушко, который пробил с острого угла. Вратарь отбил, но прямо на ногу Бескоровайному, который забил уже третий гол в этом сезоне (напомним, что Даниил – центральный защитник).

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Команды обменялись моментами Задераки и Шарая – первый пробил неточно, а второй не смог переиграть вратаря Кривбасса. Верес результативно ответил на 34 минуте. Задерака выскочил в подкате под удар, а мяч попал в руку. После просмотра VAR Анастасия Романюк назначила пенальти, который реализовал Кучеров. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Второй тайм начался с опасного выстрела Кожушко – Паст отразил удар. Кривбасс больше атаковал на правах фаворита, но Паст не давал себя пробить. Тем не менее, голкипер Вереса не смог ничего сделать на 85-ой минуте, когда победный мяч забил Илич. Взятие ворот организовал Дибанго, который левым флангом прорвался в штрафную, прострелил, Приходько едва заметным касанием перевел мяч на Илича, а тот в касание забил.

Таким образом, Кривбасс набрал 14 очков и поднялся на второе место – отставание от Шахтера составляет лишь 3 пункта. Верес с 4 пунктами остался пятнадцатым.

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