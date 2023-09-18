Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України між Вересом та Шахтарем розпочнеться дещо пізніше, ніж було запланований.

Матч між Вересом та Шахтарем відбудеться 26 вересня, але розпочнеться о 17:00, а не о 13:00, як було заплановано раніше, повідомляє офіційний Telegram-канал Вереса.

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Зазначається, що саме рівненський клуб став ініціатором перенесення старту матчу.

Додамо, що Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату України з 17 очками в активі, тоді як Верес розташувався на дні з 4 пунктами (15 місце).

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