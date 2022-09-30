На поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги между Вересом и Рухом было довольно много болельщиков. Советник президента хозяев Сергей Коваль прокомментировал возможные нарушения протокола безопасности.

Матч со львовянами был важным для ровенчан, ведь это была их первая официальная игра на реконструированном Авангарде. В VIP-ложе собралось немало людей.

Повторение исторического шедевра Шевченко в видеообзоре матча Верес – Рух – 2:2

"Ну так не было нарушений. Общее количество около 280 человек было. Я в целом за то, чтобы люди были на игре. Болельщики и т. п. Простой вопрос: первый матч на стадионе – просятся ВСУ, просится администрация, друзья клуба, спонсоры, другой клуб, кому отказать?

Не пустили сотни, но в результате пригласили десятки. Нарушили ли регламент – нужно смотреть рапорт делегата. Нарушили ли нормальную логику – нет, точно нет. Так и должно быть. Просто не понимаю, в чем претензия? Или просто шум ради шума?

Проблема в протоколах, строящихся непонятно на чем. Проблема в том, что говорят: работайте со спонсорами, а спонсоры хотят внимания и прийти на игру. Клуб работает, а в результате – ну, вы "такие, как все". Проблема в том, что Верес хочет собрать всех болельщиков на стадионе, но нам запрещают. Мы запускаем власть и спонсоров – нас поливают и пишут о предательстве.

Просто критиковать – сделайте лучше. На практике в клубах много проблем, а любое решение означает чье-то недовольство. Ну ладно, мы не просим всеобщей любви, просто делаем так, чтобы клуб развивался", – написал Сергей Коваль в комментариях в Facebook .

Напомним, что разрешенное регламентом количество присутствующих на стадионе во время военного положения – 280, 90 из которых футболисты и тренерский штаб, а остальные – арбитры, представители клубов, УАФ, УПЛ, ПФЛ, персонал стадиона, медики, полиция, журналисты и т.д.