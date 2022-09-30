Премьерный матч 5-го тура УПЛ между Вересом и Рухом на ровенском Авангарде сильнейшего не выявил (2:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Матч Вереса против Руха имел важное значение для ривненчан. Во-первых, это была их первая официальная игра на реконструированном Авангарде. Стадион приехал открывать Андрей Павелко, который привез легендарный флаг 1976 года, а в VIP-ложе собралось до сотни фанов – в частности, военных.

Во-вторых, отношения с львовянами у "народного клуба" были настолько натянутыми, что руководство пообещало тройные премиальные за победу над "желто-черными". В конце концов, в случае триумфа был шанс подняться на первое место.

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Подопечные Юрия Вирта так настроились, что открыли счет уже на 9-й минуте первым же моментом. Гагун выполнил проникающую передачу в штрафную, а Дахновский, поставив корпус, пробил с разворота в левый нижний угол – 1:0! Вообще, до перерыва ровенчане выглядели интереснее и активнее Руха, несколько раз классно вылетев в контратаку.

Большого преимущества над львовянами Верес не имел. Ближе к середине первого тайма команда Леонида Кучука начала искать варианты впереди, а на 25-й минуте гости еще и сравняли счет! Климчук обыгрался в стеночку с Бойчуком и выстрелил с линии штрафной, Когут парировал, а Таллес сыграл на добивании. 1:1! Бразилец провел 4-й гол в сезоне и стал лидером бомбардирской гонки УПЛ.

Собственно, на этом моменты, созданные с игры, и завершились. Ярким футболом коллективы не радовали, однако уйти отдыхать при выгодных цифрах на табло Руху не суждено было. На 31-й минуте ровенчане заработали стандарт на левом фланге, Клец выполнил подачу, а Панькив ошибся с перехватом – мяч задел его руку и влетел в ворота. 2:1!

На 39-й Дахновский мог и третий гол забить, приняв подачу на левый край штрафной и бахнув под перекладину, но здесь Панькив уже спас.

Второй тайм "желто-черные" начали намного активнее. Верес к этому оказался не готов, пропустив несколько атак и упустив преимущество в счете уже на 53-й минуте. Рух заработал стандарт на правом фланге, Таллес выполнил навес, а Дидык замкнул точным ударом головой – мяч залетел в ворота с рикошетом от штанги. Это был первый гол Романа в УПЛ.

Ровенчане "поплыли", выключившись из игры, однако подопечным Леонида Кучука никак не удавалось дожать Верес. За 30 минут после гола Дидыка львовяне создали всего один момент, да и тот прошел с дальней дистанции – это Бойчук пробил мимо дальней штанги. Серия замен в исполнении обоих тренеров в середине второго тайма ничего не изменила. Рух владел инициативой, но острых эпизодов не возникало.

В завершающей части встречи ничего не изменилось. Единственным намеком на опасность стал эпизод в компенсированное время, когда Панькив столкнулся с партнером при перехвате передачи на линию штрафной. Арбитр свистнул фол со стороны Сергийчука, хотя на повторах его не было заметно.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Верес набрал 10 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, а Рух с 4 зачетными баллами теперь идет десятым.

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