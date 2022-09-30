Повторение исторического шедевра Шевченко в видеообзоре матча Верес – Рух – 2:2
17:26 - Читати українською
Верес и Рух расписали яркую ничью в 5-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
31’ Дмитрий Кльоц
Таллес Брене 26’
Роман Дидык 53’
26’ Таллес Брене
31’ Дмитрий Кльоц
53’ Роман Дидык
Ровенчане забили дважды до перерыва: Дахновский отлично пробил, развернувшись в штрафной, а Кльоц повторил феноменальный выстрел Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова на Лужниках в 1999-м.
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За Рух между мячами хозяев отличился Таллес, а окончательный счет на табло установил Дидык. Ровенчане завершили первую официальную игру на реконструированном Авангарде вничью и набрали 10 зачетных баллов, львовяне теперь с 4 очками.
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