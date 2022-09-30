Верес и Рух расписали яркую ничью в 5-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Ровенчане забили дважды до перерыва: Дахновский отлично пробил, развернувшись в штрафной, а Кльоц повторил феноменальный выстрел Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова на Лужниках в 1999-м.

Верес потерял шанс стать лидером после перестрелки с Движением – камбек в Ровно испортил лучший бомбардир УПЛ