Верес – Кривбас – 0:2 – відео голів та огляд матчу
22:08 - Читать на русском
Кривбас у непростому поєдинку 22-го туру чемпіонату України здолав Верес. Дивіться відео голів та огляд матчу Верес – Кривбас на "Футбол 24".
Максим Луньов 89’
89’ Максим Луньов
У першому таймі голів не було, але сталась важлива подія прямо перед перервою – Мрвальєвіч отримав червону за відмашку від суперника.
Кривбас із труднощами обіграв Верес – вилучення форварда-бомбардира, долю гри вирішив автогол та невезіння воротаря
Кривбас на старті другої половини вийшов вперед завдяки автоголу Кучеренка. А ближче до кінця гри Луньов скористався помилкою Паста, який послизнувся на виході, та забив фактично у порожні ворота.
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