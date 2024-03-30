Кривбас у непростому поєдинку 22-го туру чемпіонату України здолав Верес. Дивіться відео голів та огляд матчу Верес – Кривбас на "Футбол 24".

У першому таймі голів не було, але сталась важлива подія прямо перед перервою – Мрвальєвіч отримав червону за відмашку від суперника.

Кривбас із труднощами обіграв Верес – вилучення форварда-бомбардира, долю гри вирішив автогол та невезіння воротаря

Кривбас на старті другої половини вийшов вперед завдяки автоголу Кучеренка. А ближче до кінця гри Луньов скористався помилкою Паста, який послизнувся на виході, та забив фактично у порожні ворота.