Верес – Колос – видеообзор матча
20:59 - Читати українською
Верес принимал Колос в рамках первого тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Соперники тяжело начали встречу, отдавая предпочтение борьбе, а не футболу.
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До перерыва игра была равной. Во втором тайме игроки ровенской команды выглядели более оживленными, но подопечных Вирта подводила точность, а иногда спасал голкипер гостей. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.
Уже в следующем туре Вересу придется соревноваться с Динамо, а Колос будет принимать Металлист 1925.
Верес сыграл вничью с Колосом в первом матче после возвращения в УПЛ
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