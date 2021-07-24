Верес принимал Колос в рамках первого тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Соперники тяжело начали встречу, отдавая предпочтение борьбе, а не футболу.

Львов – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

До перерыва игра была равной. Во втором тайме игроки ровенской команды выглядели более оживленными, но подопечных Вирта подводила точность, а иногда спасал голкипер гостей. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

Уже в следующем туре Вересу придется соревноваться с Динамо, а Колос будет принимать Металлист 1925.

Верес сыграл вничью с Колосом в первом матче после возвращения в УПЛ