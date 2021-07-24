Верес – Колос – відеоогляд матчу
20:59 - Читать на русском
Верес приймав Колос в рамках першого туру чемпіонату України. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Суперники важко розпочали зустріч, надаючи перевагу більше боротьбі, аніж футболу.
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До перерви гра була рівною. У другому таймі гравці рівненської команди виглядали жвавішими, але підопічних Вірта підводила влучність, а інколи рятував голкіпер ковалівців. Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.
Вже у наступному турі Вересу доведеться змагатись з Динамо, а Колос прийматиме Металіст 1925.
Верес зіграв внічию з Колосом у першому матчі після повернення в УПЛ
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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