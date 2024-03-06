Верес не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава в матче 20-го тура УПЛ против Динамо.

Василий Курко точно не сможет помочь Вересу в поединке с Динамо – полузащитник до сих пор восстанавливается от травмы, которую получил на зимних сборах, сообщает Sport.ua.

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Под вопросом еще один игрок ровенчан – Денис Балан. Защитник пропустил игру с Ворсклой в прошлом туре из-за повреждения и еще не набрал оптимальную форму.

Отметим, что Курко провел за Верес 16 матчей в этом сезоне УПЛ (без результативных действий), а Балан в 13 поединках чемпионата отметился голом. Игра Верес – Динамо состоится уже завтра, 7 марта, начало в 18:00.

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